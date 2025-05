¿Y Universitario? Chiquito Flores sorprendió tras revelar su amor por este club: "Soy hincha"

El ex arquero de Universitario, Juan Flores, reveló que es hincha de Alianza Lima, en una nueva edición del podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El ex delantero y ex defensa tuvieron una entretenida entrevista que fue emitida este 04 de mayo de 2025 por el canal de Youtube.

El programa Enfocados tuvo como invitado principal a Chiquito Flores. El ex guardameta que es recordado por sus irónicas jugadas en el fútbol profesional que le costaba goles a su equipo de turno, reveló lo que quizás nadie tenía en mente. Todo esto sucede cuando hablaban de un fatídico partido en donde Juan salió campeón en Matute.

"De verdad, yo ganaba en Matute y yo me sentía feliz y también triste porque soy hincha porque yo no sabía pues. También le metí gol. Agarraba mi pelota y todo el mundo decía que lo voy a ca...", dijo Flores. Cabe destacar que, el ex golero de Universitario dijo alguna vez que era hincha de Alianza por su padre, pero luego fue hincha de Universitario.

Chiquito Flores reveló que es hincha de Alianza Lima. Video: Enfocados

Juan Flores y el día que pudo firmar por Alianza Lima

El retirado del fútbol profesional a los 47 años confesó que estuvo muy cerca de fichar por Alianza Lima, clásico rival de Universitario de Deportes, en una entrevista del programa de Youtube llamado Cojo y Manco. “Ya había acordado todo, no firmé porque hubo un acuerdo entre los aliancistas”, dijo Chiquito. “¿Entre la barra?”, consultó Reimond Manco. “La barra no, eran jugadores, no voy a mencionar su nombre porque siempre dice que quiero hacerme famoso, no hay que mencionarlo”, respondió el exgolero.