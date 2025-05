Los 2 ídolos de Alianza Lima que llegarán a la selección peruana junto a Manuel Barreto

La selección peruana presentó este 13 de mayo a Manuel Barreto, ex director deportivo de Universitario de Deportes, como su nuevo director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. No obstante, no sería el único, pues dos leyendas de Alianza podrían sumarse a la selección peruana.

Juan Jayo y Waldir Sáenz, ídolos de Alianza, ocuparán puestos en la selección peruana

Según el periodista Eduardo Combe, Juan Jayo y Waldir Sáenz tendrán un cargo en la selección peruana. Los dos ex futbolistas de Alianza Lima podrían ocupar puestos cercanos a la dirección técnica. Además, los actuales embajadores de la bicolor estuvieron presentes en la presentación del ex Universitario.

"Entiendo que entre los embajadores que estuvieron aquí, (Juan) Jayo tendrá un cargo. Waldir (Sáenz) también. Yo entiendo que los dos mencionados si van a dirigir", dijo el periodista en la trasmisión post presentación de Barreto por las pantallas de L1MAX.

Jayo y Waldir, ídolos de Alianza, ocuparán puestos en la selección peruana. Video: L1MAX