¡Lo último! Alianza Lima recuperaría a un elemento clave para dar el golpe ante Libertad

Estamos a solo días de vivir en vibrante encuentro entre Alianza Lima vs Libertad por última fecha de la Copa Libertadores 2025. Los 'íntimos' tienen la obligación de ganar para poder clasificar a los play-offs de la Copa Sudamericana. Ahora, se conoció que los blanquiazules recuperarían una figuras clave para el duelo en Asunción.

Alianza Lima recuperaría a una figura para enfrentar a Libertad

Y es que, según la información que maneja el reconocido periodista deportivo, José Varela, el comando técnico de Alianza habría decidió incluir a Kevin Quevedo para poder enfrentar a Libertad y buscar mantenerse en un torneo Conmebol.

"Kevin Quevedo en la nómina de Alianza Lima para jugar en Asunción ante Libertad por la última fecha del grupo D de la Copa Libertadores", mencionó el comunicar en su cuenta personal de 'X'.

Kevin Quevedo se perdió los últimos dos partidos de Alianza Lima.

De confirmarse esta noticia, Néstor Gorosito podría volver a contar con una de sus más importantes figuras en su esquema, pues hasta antes de sus lesión, Quevedo había sumado una gran cantidad de minutos con el equipo de La Victoria e incluso es uno de los goleadores de Alianza en la Libertadores con 4 tantos.

Alianza Lima viajará con todo el plantel

De igual manera, se anunció que Alianza Lima viajará a Asunción con todos sus elementos, entre los que destacan los jugadores Alan Cantero, Jean Pierre Archimbaud y Pablo Ceppelini.

No obstante, no podrá contar con estos jugadores, pues recordemos que los dos primeros aún continúan en proceso de recuperación de las lesiones que sufrieron. Mientras que por su parte, Ceppelini continúa suspendido por actos de discriminación.

"Alan Cantero, Jean Pierre Archimbaud y Pablo Ceppelini viajan junto con Alianza Lima a Asunción, en calidad de acompañantes de la delegación", informó el periodista Marcello Merizalde en cuenta de 'X'.

Alianza Lima buscará dar el golpe ante Libertad

Los blanquiazules llegarán al duelo en Asunción con la mentalidad de dar el golpe y poder seguir en carrera en un torneo de la Conmebol, pues recordemos que tras su última derrota ante Talleres quedaron fuera la Copa Libertadores. No obstante, aún pueden lograr el tercer puesto que les daría el pase a la Copa Sudamericana.

No obstante, Alianza no depende de si mismo, pues también deberá seguir de cerca el resultado entre Sao Paulo vs Talleres, donde una derrota o empate del elenco argentino los metería en los play-offs de la Sudamericana, siempre y cuando logren ganarle a Libertad.