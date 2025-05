Figura peruana que juega en Europa reveló su deseo de llegar a Alianza: "Me muero por volver"

Alianza Lima ha tenido una temporada con mucho altibajos, ya que los resultados que han obtenido en la Liga 1 no han sido regulares e incluso fueron eliminados de la Copa Libertadores. Por ello, ya empiezan a sonar posibles refuerzo para la segunda parte de la temporada; en medio de ello, sorprendió que un jugador de la selección peruana que milita en Europa revelara su deseo de vestirse de blanquiazul.

Nos referimos a Sergio Peña, quien recientemente ha brindado una entrevista para el programa Al Volante donde fue consultado sobre si recibió una propuesta de Alianza Lima luego de que anunciase su salida del Malmö FF de Suecia. Al respecto, el actual '10' de la selección peruana confirmó que hubieron conversaciones y aseguró que "muere por volver a Alianza".

"Estuve muy cerca de volver a Alianza y yo me muero por volver, es algo que quiero hacer, pero también priorizo mi carrera, yo soy hincha de Alianza. El fútbol peruano está en un progreso increíble, pero justo cuando veía la opción de Alianza, me llega la propuesta de un equipo como PAOK que juega Europa League, por eso decidí quedarme en Europa. Pero si no tenía esa opción, yo venía a Alianza”, afirmó.

Video: Al Volante

Sergio Peña respondió a sus críticos

De igual forma, Peña enfatizó que los aficionados han sido muy injustos al criticar su desempeño en el campo con la selección. No obstante, también aseguró que ahora ya con mayor experiencia ha sabido mantener la calma ante las criticas.

"Sí, es inevitable ver las críticas. La gente ha sido muy injusta conmigo, porque no creo que haya hecho tan mal las cosas como la gente lo dice. Sé que tengo responsabilidad en la selección y ahora soy parte de los referentes, pero si pienso que fueron injustos conmigo. Muchas veces me afecto, pero hoy ya he aprendido a tener un equilibrio y ver por mi tranquilidad mental", mencionó.

Sergio Peña no vive un buen momento con PAOK

El exfutbolista de Alianza Lima tiene un presente muy oscuro con el PAOK de la Liga de Grecia, pues no ha sido considerado en las convocatoria de su equipo desde finales de abril. Además, lleva más de 2 meses sin ver un solo minuto con su club.

De hecho, desde su llegada al PAOK a inicios de este año, solo ha podido disputar 5 partidos, donde solo ha sumado 222 minutos. Incluso, no ha podido anotar ni dar asistencias.