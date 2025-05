Hohberg fue directo y dejó firme concepto sobre Guerrero tras triunfo de Alianza: "Es un..."

Alianza Lima logró imponerse por la mínima ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura. Los 'íntimos' tuvieron un correcto desempeño y lograron sumar tres puntos valiosos que les permiten igualar a Universitario y compartir el liderato de la tabla. El gol del partido fue anotado por Paolo Guerrero, sobre quien Alejandro Hohberg dejó un rotundo calificativo.

El 'Depredador' se llevó todos los focos de la noche luego de que en una de las primeras jugadas en las que participó lograse anotar el gol del triunfo tras una gran recuperación y asistencia del juvenil Piero Cari.

Alejandro Hohberg dejó firme concepto sobre Paolo Guerrero

Precisamente, una vez finalizado el encuentro, el futbolista de Sport Boys, Alejandro Hohberg, compareció ante los medios en zona mixta y fue consultado por la jugada que conllevó al gol de los blanquiazules. Al respecto, el atacante de la 'misilera' aseguró que Alianza tiene grandes jugadores y uno de ellos es Paolo Guerrero.

"La estrategia era salir jugando y fallamos. Paolo es un jugador de mucha jerarquía, tuvo una y tuvimos que sacar del medio. A veces pasa, tenemos una forma de jugar y tratamos siempre de no reventarla, a veces nos ha dado resultado y a veces también nos ha costado un gol en contra", mencionó Hohberg para Entre Bolas y los demás medios presentes.

Video: Entre Bolas

Alejandro Hohberg habló sobre una posible convocatoria por la selección peruana

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima se refirió ante los rumores que lo colocan como uno de los posibles convocados por Óscar Ibáñez para la selección peruana. "No tengo ni idea la verdad, pero obviamente que genera expectativa e ilusión, ya se verá si me toca y, si no tengo que seguir trabajando de la misma forma", aseguró.

Alejandro Hohberg se refirió al encontronazo con Erick Noriega

De igual manera, el capitán del conjunto chalaco fue consultado por la discusión que sostuvo con Erick Noriega durante los primeros minutos del primer tiempo. Sobre ello, Hohberg fue claro al afirmar que son simplemente roces del juego.

"No pasa nada, está todo bien, él (Erick Noriega) defiende su camiseta y yo la mía. Cuando dos personas competitivas tienen un encontronazo, no es más que eso. Fue un partido disputado y sabíamos que debíamos jugarlo así también", añadió.