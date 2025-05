Asistente de Gorosito reveló firme motivo por el que Quevedo no juega en Alianza: "Es una..."

Alianza Lima logró una importante victoria por 1-0 sobre Sport Boys y lograron igualar en puntos con Universitario, compartiendo ahora el liderazgo del Torneo Apertura. Sin embargo, antes de este partido, una noticia generó preocupación en la afición: la ausencia de Kevin Quevedo. Ahora, el asistente técnico blanquiazul, Gustavo Zapata, reveló el motivo de la ausencia del jugador.

Y es que, la ausencia de Quevedo en la convocatoria de Alianza en los últimos dos partidos, ha generado mucha preocupación en la hinchada, pues ha sido un jugador vital en toda la temporada y es un clásico habitual en el esquema de Néstor Gorosito. Además, en el club no han informado sobre algún tipo de lesión.

¿Qué dijo Gustavo Zapata sobre la ausencia de Kevin Quevedo?

Precisamente, tras el encuentro ante Sport Boys, el asistente técnico de 'Pipo' Gorosito declaró ante los medios en la conferencia de prensa , en donde fue consultado por el motivo que mantiene a Kevin Quevedo. Al respecto, Zapata aseguró que esto se debe a un tema físico.

"Kevin no está al 100 % y es por eso simplemente que no juega, hemos escuchado miles de versiones y quiero desmentirlas para aclarar lo que pasa. Es una pieza fundamental para nosotros y nuestro goleador en la Copa Libertadores. Lo necesitamos pero al 100 %, hoy no está por una dolencia muscular y esperamos que se recupere pronto", afirmó.

Video: José Varela

De esta forma, se despeja cualquier tipo de rumor que ponían al atacante fuera del elenco blanquiazul y ya se trabaja para que pueda hacer su retorno ante Libertad por la Copa Libertadores.

Números de Kevin Quevedo en esta temporada

El exjugador del Goias de Brasil ha gozado de una gran cantidad de minutos en esta temporada, pues ha disputado 19 partidos donde ha sumado 1359 minutos, convirtiéndose en una pieza clave en el ataque de Alianza Lima.

Durante los encuentros que ha disputado, ha logado anotar en 5 oportunidades, cuatro de ellas por la Copa Libertadores, y ha brindado 4 asistencias entre Liga 1 y el torneo continental.