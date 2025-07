Es una de las apuestas de Gorosito en Alianza pero confesó su verdadero hinchaje: "Es un sueño"

Alianza Lima ha tenido una aceptable temporada hasta el momento. El cuadro 'íntimo' logró clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana y en la Liga 1 son uno de los candidatos al título. Gran parte de este rendimiento se debe al manejo de equipo que ha tenido Néstor Gorosito, quien ha logrado sacar el mejor rendimiento de sus pupilos.

Bajo esa premisa, se destaca la aparición de varios juveniles a lo largo de la temporada y uno de ellos ha sido Jhoao Velásquez. El 'potrillo' sorprendió a más de uno cuando fue una de las principales apuestas de 'Pipo' Gorosito en la Copa Libertadores, donde incluso fue titular en el duelo ante Sao Paulo en Morumbi.

No obstante, con el pasar de las fechas no pudo consolidarse en el equipo y aunque sigue siendo parte del plantel, no ha sido considerado en los últimos duelos. En ese sentido, ahora el jugador de 19 años fue consultado por su falta de minutos y sorprendió a los hinchas al revelar que pese a ello sigue viviendo un sueño, pues está en el "club de sus amores".

"Me hubiese gustado que fuese distinto, por como comencé, pero es lo que toca ahora. Alianza Lima es el equipo de mis amores, me he formado aquí, llevo 10 años en el club y haber jugado es como un sueño para mí", expresó.

Video: Movistar Deportes

Estadísticas de Jhoao Velásquez esta temporada

El joven central pasó por las divisiones menores del equipo hasta su debut en 2023. No obstante, durante esta temporada ha logrado tener un mayor protagonismo, ya que ha disputado 9 encuentros con camiseta blanquiazul, sumando en 482 minutos en el terreno de juego.

¿Cuánto vale Jhoao Velásquez?

Debido a su desempeño en esta temporada, Velásquez ha logrado aumentar su cotización en el mercado. Según Transfermarkt, actualmente el futbolista de 19 años está valorado en 125 mil euros.