Paco Bazán arremetió contra Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero: "Con qué derecho..."

Previo al partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal, se filtró videos de lo que fue la fiesta de Ana Paula Consorte por su cumpleaños número 33. Uno de los protagonistas fue Paolo Guerrero, quien recibió firmes comentarios de Reimond Manco durante programa en vivo. Ante ello, Paco Bazán rompió su silencio y le respondió al 'Ex Jotita' por referirse de esa manera al 'Depredador'.

"Sí me parece un poco irresponsable, porque detrás de él vienen muchos chicos en Alianza Lima, como Cari, Burlamaqui, Archimbaud, los que son más jóvenes, y van a pasar por lo mismo. Ahora, porque es Paolo, pero imagínate que fuese Cari, que está desgarrado y sale bailando. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vas y le dices que no puede hacer eso, que está lesionado y tiene que cuidarse? ¿Qué te puede responder si vas y le dices eso?", fueron las palabras de Reimond Manco en "Línea de 5".

Paco Bazán respondió a Reimond Manco

Durante su programa "El Deportivo En Otra Cancha", Paco Bazán se dio un tiempo para referirse a las palabras de Reimond Manco contra Paolo Guerrero. Fiel a su estilo, le recordó todo su pasado durante su etapa como futbolista profesional, por lo que no tuvo filtro para recriminar su actuar ante el goleador histórico de la selección peruana.

"Reimond Manco ahora eres criticón, ya me aburrí de ser criticón del fútbol y se lo he dado a Manco. ¿En serio? Con qué autoridad moral puede criticar si tengo la imagen de él sacado cargado. ¿Con qué derecho puede criticar a nadie? De su carrera futbolística no recuerdo nada, solo eso", manifestó el conductor de TV.

(VIDEO: ATV)

Finalmente, le dejó un mensaje directo a Reimond Manco sobre la fiesta en la que estuvo Paolo Guerrero por el cumpleaños de su pareja. Afirma que está en su última etapa como futbolista profesional y que no hay por qué apuntar contra un referente del fútbol peruano.

"¿Sabes que pasa Reimond? Está de salida, viene jugando sus descuentos, se está yendo del fútbol, ya ganó todo. Reimond estás criticando a un campeón del mundo, a alguien que jugó en la Bundesliga, al campeón histórico de la selección peruana. ¿Me entiendes? Ya está yéndose y creo que en la vida hay momentos", agregó.