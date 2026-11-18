Universitario de Deportes dio un gran paso en la final de ida del Torneo Clausura ante Alianza Lima. En el Estadio Monumental, las leonas se impusieron por 3-1 y tienen todo a su favor para cerrar la llave en el Estadio Alejandro Villanueva y no solo ganar esta competencia, sino también, coronarse como campeonas de la Liga Femenina 2026 de manera directa.

En la previa de la segunda final, el entrenador blanquiazul, José Letelier, señaló que se encuentran mentalizados en poder darle vuelta a la llave y aseguró al mismo tiempo que tienen las capacidades para poder hacerlo.

"Anímicamente ya pasó lo más difícil y ahora las chicas están pensando en el partido del domingo. Hay buen ánimo y estamos trabajando bien para llegar de la mejor manera a este encuentro de vuelta ante Universitario", empezó declarando el entrenador chileno.

Consultado sobre lo que debe tener Alianza Lima para poder remontar los dos goles en contra, Letelier argumentó: "Necesitamos mantener el equilibrio porque ya no podemos cometer errores. Sabemos en la posición en la que estamos: necesitamos no solo ganar el partido, sino también acercarnos a la diferencia de goles que marcó Universitario en el choque de ida. Estamos muy bien enfocados y la clave estará en no desesperarnos, eso será determinante".

Luego, añadió: "Se nos ha presentado una situación adversa, pero tenemos que tener la capacidad necesaria para sobreponernos. Nos queda un partido y nos tenemos que jugar todas nuestras opciones en este compromiso. Primero, recuperarse; luego, estar enfocadas en lo que debemos hacer y, sobre todo, reconocer la situación para poder afrontarla en función de lo que venimos trabajando".

Después, Letelier se refirió a la pequeña esperanza a la que se aferran de derrotar a Universitario y consagrarse campeonas del Torneo Clausura en casa: "Estamos esperanzados en darle vuelta a la llave. No será fácil, pero estamos convencidos de que tenemos la capacidad para estar cerca de esta instancia. Hemos jugado finales con Universitario, pero todas son distintas y esta no será la excepción. Incluso, nunca antes me había tocado estar en una situación adversa en cuanto a resultado, pero vamos a enfrentarla y haremos todo lo posible para lograr el objetivo".

Finalmente, señaló que el desarrollo del partido marcará las decisiones que tomen en cada momento: "Cada partido puede tener sus propios componentes de acuerdo con la situación que se presente. A veces uno puede pretender algunas cosas, pero el juego te va indicando las situaciones concretas que puedan ocurrir".