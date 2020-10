Cristian Zúñiga volvió a Panamá tras su cuestionado paso por Alianza Lima

Hace exactamente una semana que Cristian Zúñiga dejó Alianza Lima y la mañana de este viernes, el delantero colombiano entrenó con su nuevo club: San Francisco de Panamá, club donde pertenecía antes de firmar por el equipo de Mario Salas.

El paso de Cristian Zúñiga por Alianza Lima no pasó desapercibido, y no precisamente por los goles o por algún lujo en particular, sino que las veces que Mario Salas le dio la oportunidad de mostrar su fútbol y anotar, no lo hizo. Situaciones de gol si tuvo, pero no pudo definir, como aquella vez que se cayó solo frente a la pelota.

La única vez que ‘ilusionó’ al hincha de Alianza Lima fu en su presentación. El colombiano se robó el show con sus pasos de baile, pero posteriormente se acabó la magia y tuvo que marcharse del equipo blanquiazul; sin embargo, esto es tema del pasado, pues buscará callar bocas en San Francisco de Panamá.

Ahora bien, Cristian Zúñiga podría volver a debutar con San Francisco de Panamá. Incluso, el club rojo anunció en sus redes sociales que el atacante colombiano está listo para volver a la senda del gol, algo que nunca encontró en su breve paso por Alianza Lima, tema que precisamente fue uno de los más criticados.

San Francisco de Cristian Zúñiga se alista para jugar por el fútbol panameño el Torneo Clausura. Este sábado a las 15:00 horas enfrentará al Atlético Chiriquí correspondiente a la primera jornada.