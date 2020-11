Alianza Lima vs Sport Huancayo: las novedades de Ahmed en el once que buscará salvar la categoría

Alianza Lima afrontará este sábado su duelo más importante en esta temporada de la Liga 1 Movistar. Daniel Ahmed deberá lidiar con el hecho de que lleva cinco partidos sin ganar y también con las diferentes bajas que presentan los 'blanquiazules', por lo tanto habrán algunos cambios de cara al encuentro ante Sport Huancayo.

El desgarro de Rubert Quijada y la expulsión del 'Mudo' Rodríguez ante Mannucci obligarán a Ahmed realice cambios en su oncena. Así, el 'Che' Beltrán bajará de la línea de volantes para acompañar a Salazar en la zaga 'blanquiazul'.

¿Quién suplirá el espacio de Beltrán en el mediocampo? Líbero pudo conocer que el técnico Ahmed volverá a apostar por la juventud y frescura de Miguel Cornejo en un partido de vida o muerte para los 'blanquiazules'.

Aparte de ello, Ahmed no realizará mayores cambios en el once que presentó ante Mannuci. Así, Ascues y Rubio serán las cartas de gol de cara al arco contrario. Los 'blanquiazules' no anotan hace 270 minutos y están obligados a reencontrarse con las redes.

XI de Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima: Butrón; Aguilar, Salazar, Beltrán, Rosell; Mora, Cornejo, Ballón; Arroé, Ascues, Rubio.

Los 'blanquiazules' están igualados con Carlos Stein en la tabla Acumulada con 26 puntos y le sacan ventaja de uno a Atlético Grau, pero cuentan con mejor diferencia de gol. Por lo tanto, están obligados a ganar sí o sí para poner fin a su martirio.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: ficha del partido

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO ¿Cuándo juegan? Sábado 28 de Noviembre ¿Dónde? Estadio Nacional (Lima) ¿A qué hora? 15:30 (hora peruana) ¿En qué canal? GOLPERÚ

