Gregorio Pérez volvería a Universitario si Jean Ferrari asume administración del club

"No he tenido ninguna comunicación con alguien de SUNAT. Pero, si me lo proponen, aceptaría, por todo el cariño que le tengo al equipo", dijo el exgerente de la 'U' durante una entrevista con "Las Voces de Fútbol", donde también comentó que entre el jueves y viernes será publicada la denominada 'Ley de fortalecimiento de la restructuración económica de la actividad deportiva futbolística en el Perú'.