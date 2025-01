Roberto Martínez: "Estoy feliz de trabajar en Universitario'"

"Recibí la invitación, hace varios años que conozco a la gente de la administración y en algún momento me hablaron, yo no definía el tema de participar en la parte deportiva del club", contó Martínez a Radio Ovación.

Luego agregó que recibió nuevamente la invitación para formar parte del club. "Lo analicé bien, es lo que me gusta, he visto lo que es la administración del club y siempre he dicho que lo hacen correctamente. Tomé la decisión y estoy bien contento".

El excapitán del cuadro crema habló sobre la aprobación de la Ley 31279. "Ese tema lo tengo claro, si me dicen 'hasta acá nomás', así será. Mientras pueda aportar y yo me sienta contento. Estoy feliz de trabajar en la 'U', como he sido feliz cuando otros exjugadores han trabajado con alguna administración. Mientras el apoyo sea porque quieres al club y no hay otro interés, bienvenido sea".