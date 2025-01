Roberto Mosquera sobre la nueva lesión de Marcos Riquelme: "Está 'piña'"

"A una edad tu no sientes ese tipo de presión, Riquelme se estaba poniendo a punto y tuvo una lesión, se resintió, regresó y no tuvo el mismo ritmo de juego. Son cosas que suceden. Yo no me quejo cuando critican a alguien cuando no está rindiendo. Creo que Riquelme es un buen jugador y que ayer se volvió a lastimar, está 'piña', muscularmente ha tenido problemas", indicó para Radio Ovación.