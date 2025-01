Ángel Comizzo lanzó "dardo" contra Sporting Cristal: "Unos tienen privilegios"

Universitario de Deportes celebró el triunfo 1-0 sobre UTC en la Liga 1. El elenco 'crema' cumplió su rol dentro del Estadio Iván Elías Moreno, para así no perder el rumbo de pelear el título nacional este 2021. No obstante, en declaraciones post partido, Ángel Comizzo no solo analizó lo que fue el desempeño de su plantel ante los cajamarquinos, sino que se dio el tiempo para dejar un polémico mensaje al saber que uno de los equipos no afrontó la fecha 2 de la Fase 2 por la seguidilla de partidos, en clara alusión a Sporting Cristal.