Roberto Mosquera tras reclamos de Comizzo y Bustos: "Es lamentable"

Uno de los duelos que no se disputó en la fecha 2 de la Liga 1 fue el Sporting Cristal vs. San Martín , un hecho que ha generado mucha polémica por las declaraciones de los directores técnicos como Ángel Comizzo y Carlos Bustos . En ella, se puso en tela de juicio la programación de estadios para ciertos clubes profesionales, así como las licencias para postergar partidos en la Primera División.

"Este año no hemos jugado en cancha sintética porque la Federación tiene acuerdos con los clubes que están en torneos internacionales, que no les permiten jugar en cancha sintética. Somos el único equipo que está con vida del fútbol peruano en un torneo tan importante como la Sudamericana. No lo sentimos como un privilegio. Además, el tener jugadores de Selección no se puede poner en riesgo en una cancha sintética. Nosotros no hemos creado esa ley, esa la hemos encontrado. Le puede pasar a todos si compiten internacionalmente, ojalá se dé", declaró Roberto Mosquera en conferencia de prensa.