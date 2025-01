Alianza Lima: Bustos molesto por saber que jugará en el sintético de San Marcos

"No quiero que se tome a excusa. Todos los equipos rotan de cancha, algunos no. Unos no juegan en San Marcos o Villa El Salvador. Vamos a tener cuidado con eso. Igual agosto, son siete partidos para los jugadores teniendo en cuenta que aparte de jugar cada tres días debemos jugar en el sintético de San Marcos, que no es una cancha apta para Primera División", declaró Bustos a Gol Perú.