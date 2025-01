Universitario: ¿Es posible que Jean Ferrari sea el nuevo administrador?

¿Cuáles son esos requisitos? Lo primero- indica Sunat- es que “para efectos de la referida designación, no podrán ser elegidos como administradores provisionales aquellas personas naturales y/o jurídicas que hayan ejercido el cargo de administradores con anterioridad”.

• Experiencia en reestructuración de empresas.

• Contar con equipo de trabajo profesional.

• La propuesta de gestión para continuar las actividades administrativas

• No tener calificación diferente a “normal” en centrales de riesgo a la fecha de la presentación de la expresión de interés.

• No encontrarse en el registro de deudores morosos alimentarios.

• No tener deuda exigible coactivamente ante SUNAT.

• Idoneidad del candidato, lo que será evaluado a través de la evaluación de sus antecedentes, de su personal, así como de la vinculación con terceros, entre otros.