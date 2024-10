Universitario cerca de fichar a Martín Palermo tras salida de Comizzo

Información de Gustavo Peralta sobre la contratación de Martín Palermo a la 'U'

"Mi decisión de dar un paso al costado, no hay que seguir estirando la situación. Es lo mejor para el club, que me respaldó hasta el final. Creo que es el momento de hacerlo", señaló el ex Boca Juniors que hoy tiene 47 años.