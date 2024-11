Jorge Espejo tras empate ante Universitario: "Siempre los árbitros nos meten la mano"

"La vez pasada me suspendieron cinco fechas y hasta ahora no se porque, seguía en la misma línea, sin reclamar, sin decir nada, pero ya basta con los equipos chicos. Hoy tuvimos tres bajas importantes, tuvimos que hacer jugar a un chico de 16 años y la verdad que el partido ya lo habíamos ganado, pero con arbitrajes así es salir de esta incómoda posición, igual se suma ante Universitario, pero con 3 bajas importantes", señaló.

Finalmente, Jorge Espejo resaltó que, en varias oportunidades del partido, Gerson Barreto realizó varias faltas y nunca le sacaron amarilla, pero cuando lo hizo el juvenil Kevin Medina, el árbitro no dudo en mostrarle la cartulina. Además, el entrenador manifestó que, pareciera que a los árbitros les gusta que le hablen con otro dejo que no sea el nacional, ya que considera que, por ser peruano, no le hacen caso.

"Barreto tuvo quince faltas y nunca recibió amarilla, pero el Kevin tuvo un choque y deferente le sacan la cartulina y me pregunta profe que hice de mal. No se si esto es bueno o le perjudica al público. Creo que voy a tener que hablar como técnico extranjero para que me respeten, apuesto que si me paraba ahí y hablaba con otro dejo, terminaban el encuentro", sentenció.