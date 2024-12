Alianza Lima: Ángelo Campos, el arquero que más veces dejó su arco en cero en Liga 1

No es una casualidad que Alianza Lima sea el equipo que menos goles ha recibido a lo largo de la Liga 1 (13). El sistema defensivo es el arma fundamental del equipo de Carlos Bustos y el arquero Ángel Campos también forma parte de la muralla blanquiazul.

La cuenta de Twitter 'Son Datos No Opiniones' revela que a Ángelo Campos no le han marcado en once oportunidades desde que jugó su primer partido con Alianza Lima, el pasado 7 de mayo frente a Binacional.