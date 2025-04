André Carrillo fue directo y dio firme calificativo a Juan Reynoso, exDT de Perú: "Es un..."

Tras la salida de Ricardo Gareca, la FPF decidió apostar por Juan Reynoso como entrenador de la selección peruana. Sin embargo, a pesar de las expectativas, el estratega nacional no pudo afianzar un sistema de juego y los resultados en las Eliminatorias 2026 no lo acompañaron. Por ello, se vieron en la obligación de cortar el proceso.

Andre carrillo habló sobre Juan Reynoso y su paso por la selección peruana. El atacante que brilla en la Liga Brasileña con Corinthians descartó un problema entre los seleccionados y el ex DT de Universitario. Incluso, no dudó en elogiarlo y calificarlo como gran entrenador.

André Carrillo es una de las figuras de Corinthians

"Igual que con Juan Reynoso. Con nosotros estaba superbién, es un muy buen entrenador. La relación que tenía con nosotros era increíble", expresó Carrillo a Cobertura Perú.

André Carrillo habló de Jorge Fossati

André Carrillo también habló de Jorge Fossati. La 'Culebra' aseguró que el 'Nonno' brindó confianza al grupo, pero había cosas que no fueron captadas. Agregó que los jugadores no estaban contentos porque había algo que no fluía, pero no tenía nada que ver el entrenador.

"La relación con el profesor fue muy buena con nosotros. Él nos daba superconfianza, pero había cositas que no entraban con los jugadores. No sabía bien explicarlo. Eran otras ideas, la gente no estaba contenta. Eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba. Era una vibra rara dentro de la zona de jugadores que no estaba fluyendo", señaló.