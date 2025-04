André Carrillo dejó firme mensaje ante el posible batacazo de llegar a Alianza Lima: "No quiero..."

Uno de los jugadores que ha ido recuperando de a pocos su nivel es André Carrillo. El atacante de la selección peruana ahora se luce como titular en Corinthians de Brasil, y viene dejando encantado a los miles de hinchas que lo admiran semana a semana en cada compromiso local e internacional.

André Carrillo confirma si volverá a Alianza Lima

En medio de este gran momento en Brasil, desde Sao Paulo la 'Culebra' dio una entrevista al canal de Youtube "EFDL CONTENIDOS", en el que no solo contó entretenidas anécdotas, sino con respecto a la posibilidad de volver a Alianza Lima al término de su contrato con Corinthians.

"Yo creo que antes era más probable, cuando salí de Arabia Saudita, pero nunca tuve contacto con la gente de Alianza Lima. Sí, fue un rumor, nunca tuve ningún contacto, así que yo de momento no estoy pensando en Alianza, no quiero vender humo. Pero sé que se podría dar como una posibilidad a futuro porque es el club dónde crecí, dónde comencé, así que no cierro las puertas a nadie", aseguró André Carrillo.

(VIDEO: EFDL CONTENIDOS)

André Carrillo no le cierra las puertas a Alianza Lima

Fuera de decir que es hincha acérrimo de Alianza Lima, siente que uno de los temas pendientes con los blanquiazules fue un título nacional, por lo que habría posibilidades de volver en caso ambos partes estén de acuerdo.

"Soy hincha de Alianza Lima, siempre fui hincha de Alianza. Mi sueño de niño fue jugar en Alianza y lo cumplí. Pero sé que cuando jugué en Alianza no tenía responsabilidad. Sabía que era un chico que entraba al campo e iba a ser aplaudido y no tuve esa responsabilidad de ganar un título con Alianza. En un futuro quizás pueda regresar", agregó.