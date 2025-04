André Carrillo dio inesperado concepto sobre Jorge Fossati con Perú: "Habían cositas"

Uno de los jugadores que ha recuperado su buen nivel y ha regresado a la selección peruana para la última fecha doble de Eliminatorias 2026 es André Carrillo. El futbolista de Corinthians también llegó a ser convocado en la era Jorge Fossati el año pasado y por ello se refirió sobre el paso del 'Nonno' por la Bicolor, impactando al dar un concepto sobre el entrenador uruguayo.

El inesperado concepto de André Carrillo sobre Jorge Fossati con la selección peruana

La 'Culebra' brindó una entrevista para el programa 'Cobertura Perú', donde reveló que el DT de 72 años que actualmente dirige a Universitario, mantenía una buena relación con los jugadores del combinado nacional y les daba confianza, pero que "habían cositas" que no lograron comprender durante los entrenamientos y por ello no pudo obtener buenos resultados con la Blanquirroja.

"Probablemente puede ser por el sistema. La relación con el 'profe' Fossati fue muy buena, él nos daba mucha confianza, pero habían cositas que no entraban con los jugadores. Pienso que sentía que atacábamos con poca fuerza, pero era un sistema que a el le gustaba, aunque lastimosamente con Perú no dio", declaró en el espacio televisivo emitido por el canal Plus Life.

Video: Plus Life

En esa misma línea, sorprendió al confesar que con Fossati como estratega del seleccionado nacional, tanto él como sus compañeros no se sentían alegres por lo que sucedía en el entorno que no generaba buena vibra en los futbolistas, mas no por el propio técnico y su grupo de trabajo.

"No sé si perder tiempo, pero eran otras ideas. Como que la gente no estaba contenta, eran cosas que nosotros sentíamos dentro. No estábamos muy contentos y no por el entrenador, sino que no sé qué pasaba, que había una vibra rara dentro de la zona de jugadores que no estaba fluyendo. No sabría muy bien explicarte, pero se siente diferente", agregó.

Jorge Fossati convocó a André Carrillo para la Copa América 2024 y mantuvieron una buena relación. Foto: Composición GLR

André Carrillo también habló sobre Juan Reynoso

Carrillo también tuvo unas palabras sobre Juan Reynoso, el primer DT del proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2026, de quien afirmó que tenía un trato espectacular con los integrantes de la selección peruana, pero que por cosas inexplicables no les fue bien a nivel colectivo. "Con Reynoso era súper bien. Es muy buen entrenador. La gente habla que con él no nos fue bien, pero la relación que tenía con nosotros era increíble. Muchas veces no sabes que sucede, que no fluye", sentenció.