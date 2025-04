André Carrillo reveló el jugador de Alianza Lima que se ganó el respeto en Brasil: "Es alguien..."

Uno de los jugadores peruanos que viene luciendo su buen fútbol en el exterior es André Carrillo. El atacante de Corinthians afronta el Brasileirao y la Copa Sudamericana al máximo nivel, lo que ha conllevado a que sea respetado por la fiel afición del 'Timao'. Recientemente en una entrevista, fue sincero ante la audiencia y dejó en claro que un integrante de Alianza Lima también generó la admiración de los ultras.

En una charla con el canal "EFDL CONTENIDOS" desde Sao Paulo, la 'Culebra' tuvo que aceptar que su colega Paolo Guerrero es un futbolista de otro nivel y que en Brasil lo recuerdan bastante por todo lo que hizo con los diversos clubes de Primera División. Uno de los equipos que lo estima demasiado es Corinthians, justo el plantel que ahora defiende Carrillo.

"Yo no he visto la estatua de Paolo (Guerrero). Todo el mundo lo recuerda, Paolo Guerrero es ídolo. Súper ídolo. Todo el mundo me habla… tú dices Perú y dicen Paolo Guerrero. Ahora dicen André Carrillo", expresó el delantero de Corinthians.

Paolo Guerrero es respetado en Brasil

No solo se trata de un respeto por parte de Corinthians hacia Paolo Guerrero. André Carrillo fue claro y afirmó que el cariño es de todo un país brasileño para nuestro compatriota. Sus logros y jerarquía ha valido para que se le haga una estatua como parte de su admiración a l trayectoria.

"Paolo es ídolo acá, es alguien súper recordado. No solo en Corinthians sino en el fútbol brasilero. Es un delantero top, respetadísimo. Yo le pregunté antes de venir acá. Me dijo que la hinchada no para de cantar, que la presión existe", agregó.

Títulos de Paolo Guerrero con Corinthians

Paolo Guerrero logró cuatro títulos con camiseta de Corinthians, por lo que es claro la admiración y respeto hacia su persona desde temporadas pasadas: