El sorpresivo concepto que tuvo Jorge Fossati sobre Jairo Vélez tras triunfo: "Es un.."

Universitario de Deportes no pudo tener un mejor partido en el debut de Jorge Fossati como DT, ya que venció categóricamente a UTC por 6-0 en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura, en un duelo donde los cremas tuvieron grandes rendimientos a nivel individual. Justamente, Jairo Vélez fue uno de los que más se destacó y su actuación fue analizada por el 'Nonno'.

El sorpresivo concepto de Jorge Fossati sobre Jairo Vélez

Tras el pitido final, el entrenador uruguayo dio la cara ante los medios de comunicación donde dio sus apreciaciones sobre la victoria. También se refirió sobre el rendimiento del volante ecuatoriano, al cual destacó y sorprendió a todos al asegurar que su perfromance en la cancha no le causa extrañeza porque es un futbolista con grandes cualidades y que se viene adaptando de gran forma, tanto al sistema 3-5-2 como al puesto de mediocampista mixto.

"Lo de Jairo (Vélez) no me extraña para nada. También lo conozco y no solo de acá. Me parece que es un jugador con unas cualidades bárbaras. Se está adaptando de alguna manera a una posición que no es originalmente la de él, pero en los últimos partidos de Universitario lo veía más adaptado al ida y vuelta. Lo único que hicimos hoy fue cambiarlo de lado con Concha. Por ese lado, él tiene algunas virtudes que por derecha le cuesta más demostrar. Me parece que queda mejor perfilado de esta manera y que pueden aportar más al equipo", declaró en conferencia de prensa.

Video: GOLPERU

Jairo Vélez se refirió sobre Jorge Fossati como DT de Universitario

Las declaraciones de Fossati fueron después de las que brindó el habilidso jugador nacionalizado peruano, quien fue claro en decir que el DT charrúa tiene una idea de juego distinta a la de Fabián Bustos, pero que igual se muestra en el campo de juego lo convencidos que están de ser un buen equipo y de luchar por los objetivos trazados.

"El profe (Jorge Fossati) tiene su idea también, pero seguimos siendo los mismos jugadores. Cada vez nos convencemos más del equipo que tenemos y eso se ve reflejado en el campo de juego", declaró en entrevista post partido con GOLPERU.

Jairo Vélez: sus números contra UTC

Jairo Vélez comenzó las acciones como titular y disputó 67 minutos del duelo contra el 'Gavilán del Norte' para ser reemplazado luego por Gabriel Costa. Pese a que no participó con goles ni asistencias, realizó un buen partido pues tuvo el 84% de efectividad en pases (33 de 44), remató tres veces (uno de ellos al arco), falló una ocasión clara para anotary ganó 11 duelos sobre sus marcadores (6 en el suelo y 5 aéreos). Estas estadísticas hicieron que el portal Sofascore le pusiera una calificación de 7.4 puntos.