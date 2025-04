Filtran abrupta reacción que tuvo Ricardo Gareca para dejar de ser DT de Chile: "Se paró y..."

Debido a los pésimos resultados en las Eliminatorias 2026, donde marcha en la última casilla de la tabla de posiciones, Ricardo Gareca no continuará más como director técnico de Chile. El exentrenador de la selección peruana tuvo una reunión con la directiva en la que estalló de forma totalmente inesperada, teniendo un gesto que ha dado de qué hablar en la nación sureña.

El 'Tigre' llegó a la Roja como su salvador debido a la hazaña que logró con Perú, país al cual devolvió a un Mundial luego de casi 40 años y quedó subcampeón de América. Sin embargo, al parecer la Blanquirroja fue su lugar en el mundo debido a que desde su partida no ha vuelto a tener el éxito deseado y es por tal motivo que la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) optó por cortar lazos.

Bajo esa premisa, el periodista Luis Marambio comentó en el programa T13 cómo se dio la reunión entre ambas partes para sellar la salida del estratega argentino, pero al final de la misma el ex selección peruana tuvo un gesto totalmente inesperado que incluso fue calificado como 'vulgar' por muchos hinchas chilenos. Sucedió cuando a Ricardo Gareca le dijeron que el dinero que le deben se lo iban a pagar por partes.

"Me enteré algo de Ricardo Gareca, porque me junté con gente que conoce muy bien la situación. Me lo contó con el motivo de explicar lo desordenado que era el fútbol chileno. Estaba todo listo, había un acuerdo (para su salida). Pero cuando le dicen a Ricardo Gareca que le van a pagar en cuotas, se paró de la reunión y se fue", indicó el mencionado comunicador.