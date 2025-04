Barcelona vs. Inter EN VIVO: horarios y canal de transmisión por semifinal de Champions League

Las semifinales ida de la Champions League 2024-25 continúan con un auténtico partidazo entre Barcelona vs. Inter, que miden fuerzas este miércoles 30 de abril desde el Estadio Olímpico Lluis Companys a partir de las 14:00 horas de Perú, con transmisión EN VIVO vía ESPN. Revisa todos los detalles de este cotejo que promete muchas emociones.

FC Barcelona viene teniendo su mejor temporada en años y así lo está demostrando en todas las competiciones. El cuadro 'Blaugrana' es uno de los dos que todavía lucha por ganar el triplete y por eso está obsesionado con levantar la 'Orejona', cosa que no hace desde la edición 2015-16. En la ronda anterior, pasó algunos inconvenientes en Alemania, pero terminaron asegurando la clasificación tras vencer 5-3 a Borussia Dortmund en el global, pese a la derrota 3-1 en el choque de vuelta.

Los dirigidos por Hansi Flick han festejado a lo grande el último fin de semana, pues salieron campeones de la Copa del Rey tras derrotar 3-2 a Real Madrid en un emocionante partido que se definió en el tiempo suplementario y en donde no se guardaron a sus mejores hombres. Como se sabe, el estratega alemán no podrá contar con su principal goleador, Robert Lewandowski, por lesión y su lugar será tomado por Ferrán Torres. Otros descartados por problemas físicos son Marc Casadó, Marc Bernal y Alejandro Balde.

Inter de Milán no atraviesa un buen presente, pues no gana hace cuatro partidos contando todas las competiciones. Aún así, el conjunto 'Neriazurro' está en la lucha por ganar la liga y la Champions. En este último torneo, logró su pase entre los cuatro mejores de Europa tras empatar 2-2 con Bayer Múnich de local, resultado con el que se llevó la serie con un global de 4-3.

El pasado domingo, el elenco comandado técnicamente por Simone Inzaghi cayó derrotado por la mínima diferencia (1-0) a manos de Roma y perdió el liderato de la Serie A 2024-25 a manos del Nápoli, que le ha sadado tres puntos de ventaja a falta de cuatro fechas por jugar. Asimismo, fue eliminado en 'semis' de Coppa Italia a manos de AC Milán. En cuanto a ausencias, el DT italiano no podrá contar con Valentín Carboni, Joaquín Correa y Marcus Thuram por lesión. Además, Benjamin Pavard es la única duda, pero podría ser incluido como suplente.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Inter?

'Blaugranas' y 'Neriazzurros' protagonizarán un encuentro de pronóstico reservado por la primera semifinal de la Liga de Campeones 2024-25, la cual está programado para iniciar a las 21:00 horas de España e Italia (14:00 horas de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

Costa Rica, México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos (Washington DC): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Alemania, España, Francia, Italia: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Inter EN VIVO?

El enfrentamiento que sostendrán Barcelona vs. Inter es el más esperado por los hinchas del fútbol, los cuales podrán ver sus incidencias EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney Plus en toda Sudamérica y Centroamérica. Asimismo, Caliente TV será el encargado de pasar la contienda en México, así como TUDN, Univisión y Vix en idioma español para Estados Unidos; y Movistar Plus en España.

Barcelona vs. Inter: pronósticos y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, FC Barcelona es el favorito para quedarse con el triunfo en su estadio sobre Inter de Milán y así dar un paso importante en busca de clasificar a la final de la Champions League 2024-25. Revisa las cuotas que le han puesto algunas de las casas de apuestas más conocidas al partido.

Casas de apuesta FC Barcelona Empate Inter de Milán Betsson 1.62 4.35 4.90 Bet365 1.60 4.33 5.00 Betano 1.65 4.20 4.90 Te Apuesto 1.62 4.22 4.88 Apuesta Total 1.61 4.33 5.00 Meridianbet 1.66 4.17 4.73

Barcelona vs. Inter: posibles alineaciones

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ínigo Martínez, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo; Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Inter de Milán: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Federico Dimarco, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella; Lautaro Martínez, Marko Arnautović. DT: Simone Inzaghi.

Barcelona: últimos resultados

Barcelona 3-2 Real Madrid | final Copa del Rey 2024-25

Barcelona 1-0 Mallorca | fecha 33 LaLiga 2024-25

Barcelona 4-3 Celta de Vigo | fecha 32 LaLiga 2024-25

Dortmund 3-1 Barcelona | cuartos de final vuelta Champions League 2024-25

Leganés 0-1 Barcelona | fecha 31 LaLiga 2024-25

Inter de Milán: últimos resultados

Inter 0-1 Roma | fecha 34 Serie A 2024-25

Inter 0-3 Milán | semifinal vuelta Coppa Italia 2024-25

Bologna 1-0 Inter | fecha 33 Serie A 2024-25

Inter 2-2 Bayern Múnich | cuartos de final vuelta Champions League 2024-25

Inter 3-1 Cagliari | fecha 32 Serie A 2024-25

Barcelona vs. Inter: historial por Champions League

Ambos equipos se han visto las caras en 12 ocasiones en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA, con un historial ampliamente superior a Barcelona con 6 victorias sobre solamente 2 de Inter de Milán. Asimismo, se han registrado 4 empates. Conoce los últimos resultados entre sí.

Barcelona 3-3 Inter | Champions League 2022-23

Inter 1-0 Barcelona | Champions League 2022-23

Inter 1-2 Barcelona | Champions League 2019-20

Barcelona 2-1 Inter | Champions League 2019-20

Inter 1-1 Barcelona | Champions League 2018-19

¿En qué estadio juega Barcelona vs. Inter?

El escenario donde FC Barcelona recibirá a Inter de Milán por la semifinal ida de la Champions League 2024-25 será el Estadio Olímpico Lluis Companys, recinto deportivo ubicado en la localidad catalana de Montjuic y que cuenta con una capacidad total para 55 mil 926 espectadores.