Roberto Mosquera: "Cristal no tirará la toalla hasta el último partido"

Y agregó: "Es un mérito que a falta de cuatro partidos estemos en la final, algunos le dan valor a lo que hemos hecho y otros no. Tuvimos un desgaste que no tuvo ningún equipo, se nota el desgaste que es normal, pero tenemos un mes para recuperar el equipo, que es demasiado. Vemos las cosas desde el punto positivo que es estar en la final".

Asimismo, el entrenador de Cristal, indicó: "estuvimos 26 partidos sin perder, no se habló tanto de partidos perdidos como ahora, es normal que puedan existir desajustes. Cumplimos con la bolsa por tener cinco jugadores que en su momento han sido titulares, son cosas que le hacen bien al fútbol peruano. Se debería hablar de eso y no de los partidos perdidos, sabemos de lo que podemos hacer en un mes para poder regresar a la idea de cómo jugar".

"Yo no estoy para calificar a un equipo como Alianza, mi trabajo es estudiarlo y plantear un partido serio en la final para poder campeonar. No vamos a tirar la toalla hasta el último partido, tenemos posibilidades remotas. He visto equipos que necesitaban pocos puntos y no lograron el objetivo. No estamos para bajar los brazos", concluyó.