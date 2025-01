Percy Liza se pronuncio tras salir lesionado del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Incluso, Percy Liza tuvo algunas chances de poder anotar. Más allá de ello, partido a partido se vuelve titular indiscutible para Roberto Mosquera, aunque no todo fue color de rosa para los 'celestes' tras la gran victoria sobre Alianza Lima .

Luego de ser cambiado, se observó que se le aplicó hielo. Además, Roberto Mosquera prefirió no hablar de una posible lesión del canterano y espera que los exámenes no arrojen nada grave ya que cada vez falta menos para las finales por el título nacional.

Ahora último, el mismo Percy Liza se pronunció sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. El jugador de 21 años colocó la siguiente frase: "No pain no gain (sin dolor no hay ganancia)".