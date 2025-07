Sporting Cristal: ¿Quiénes son los 7 jugadores que no continuarán en el club celeste?

Se filtró el primer nombre del futbolista que no continuará en Sporting Cristal. Y es que, este viernes, el director deportivo, Julio César Uribe, anunció que 7 jugadores dejarán La Florida tras una evaluación del rendimiento que mostraron en el Torneo Apertura.

Y si bien es cierto Uribe no mencionó nombres y señaló que en breve el club rimense emitirá un comunicado, se pudo conocer que Jhilmar Lora es uno de los que no continuará en el club celeste. Como se sabe, el futbolista no había venido siendo tomado en cuenta por el técnico brasileño Paulo Autuori.

¿Quiénes son los 7 jugadores que no continuarán en Sporting Cristal?