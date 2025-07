Rebagliati y el tajante mensaje tras oír que Uribe defendió a Joel Raffo en Cristal: "Es un..."

Sporting Cristal ha sido noticia tras la reciente conferencia de prensa del presidente Joel Raffo y el nuevo director general de fútbol, Julio César Uribe. La Florida fue el punto de concentración para este suceso, en el que se dijeron un sinfín de declaraciones para el análisis de los comentaristas deportivos. Justamente, uno de los que no calló en su programa en vivo fue Diego Rebagliati.

En la transmisión de "Los Reba", el también exfutbolista se mostró un poco fastidiado por ciertas palabras que se comentaron en dicha conferencia de prensa en el Rímac. Para él, toda persona que recién vas conociendo son "buena gente", haciendo referencia a lo dicho por el 'Diamante' hacia el mandamás del Club Sporting Cristal.

Con este preámbulo, Diego Rebagliati fue irónico en su comentario y manifestó que su "mamá también es buena gente", pero recalcó que esa actitud ante los demás no te da la "capacidad para manejar Sporting Cristal". Siguiendo esa línea, reafirmó su postura al expresarse directamente a Joel Raffo y dejar en claro que no está en condiciones para seguir al mando del conjunto celeste.

"En el caso de Joel Raffo, quiero aclarar esto. Cada persona que lo conoce te dice que es buenísima gente. No tengo ninguna duda. Mi mamá también es buenísima, pero no está capacitada para manejar a Sporting Cristal. El ser buena persona… Es un buen papá, buen esposo, buen amigo, de eso no tengo duda. Lo que está en duda es su capacidad para manejar Sporting Cristal. No tengo ninguna duda de que no está capacitado. Y él lo reconoce cada vez que sale a hablar", expresó.

(VIDEO: Los Reba)

Joel Raffo pidió disculpas a los hinchas de Sporting Cristal

Una vez que tomó la palabra ante los medios de prensa, Joel Raffo decidió enviar un mensaje a toda la hinchada de Sporting Cristal y expresar sus disculpas por las "malas decisiones en el club". Espera que poco a poco las cosas se resuelvan de la mejor manera bajo el liderazgo de Julio César Uribe.

"Reconozco y me siento el principal responsable de esta ruptura que se ha generado con la hinchada. Pido las disculpas del caso, y quiero decirle a los hinchas que nunca ha sido mi intención tomar malas decisiones y que vayan a perjudicar al club", declaró.