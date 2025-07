Joel Raffo admite haberse equivocado en Sporting Cristal y sorprende con rotundo mensaje

Sporting Cristal inició el 2025 con mucha expectativa; sin embargo, los resultados no le fueron acompañando, tanto en la Liga 1 como en Copa Libertadores, lo que desató la molestia de los hinchas celestes. En medio de la tensión y crisis deportiva, el presidente del club, Joel Raffo, se pronunció ante los medios de comunicación.

El también dueño de la institución rimense habló este viernes en conferencia de prensa luego de mucho tiempo sobre diversos puntos. Cabe mencionar que el distanciamiento con los hinchas celestes que critican su gestión aumentó con el pasar de los meses, por ello, no dudó en dejar un mensaje al respecto.

Supuestos hinchas ingresaron a la fuerza a La Florida y se reunieron con jugadores

¿Qué dijo Joel Raffo en medio del mal momento de Sporting Cristal?

“Reconozco y me siento el principal responsable de esta ruptura que se ha generado con la hinchada, y con este sentimiento no real. Nunca ha sido mi intención no darle el valor y el lugar que los hinchas se merecen, en ningún momento. Si se ha percibido eso les pido disculpas porque no ha sido mi intención que se vea de esa manera”, dijo.

Asimismo, admitió que atraviesan por una crisis institucional y que espera que se supere esta situación para no afectar al plantel que busca regresar a ser protagonista del campeonato local, además de sacar cara por el Perú a nivel internacional.

“Reconozco que la situación actual no es sostenible, quiero pedirle disculpas (a los hinchas) por decisiones que han perjudicado al club, no ha sido la intención, mucho menos la mía. Que sepan que este tipo de divisiones, lo único que hace es debilitarnos y fortalecer a la competencia. Los que realmente me están escuchando, piensen en Sporting Cristal”, agregó.

Próximo partido de Sporting Cristal en la Liga 1

Sporting Cristal hará su debut en el Torneo Clausura al enfrentar a Alianza Universidad de Huánuco, el domingo 20 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. Los dirigidos por Paulo Autuori esperan iniciar con el pie derecho esta segunda parte de la temporada.