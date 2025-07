Sporting Cristal tomó insólita medida con 2 jugadores a poco del debut en el Clausura: "Final..."

Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, resaltó en los últimos compromisos la presencia de nuevos valores en el primer equipo celeste. Uno de los últimos nombres que se vio fue el de Duham Ballumbrosio, quien se desempeñó como lateral derecho en el choque ante Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura.

Ahora, el estratega brasileño ha sorprendido con una medida hacia dos jugadores de las canteras. Ellos son el mencionado Ballumbrosio (17) y el atacante Jair Moretti (18). Ambos lograron debutar con el primer equipo, pero aún no se consolidan en el once que lidera el DT de 68 años.

Duham Ballumbrosio y Jair Moretti jugaron Torneo Juvenil con Sporting Cristal

A mitad de la presente semana, Sporting Cristal debutó en el Torneo Juvenil Sub 18 que lo organiza la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este certamen que da cupo a la Liga 3 2026 y a la Copa Libertadores Sub 20, permitió que el elenco celeste use dos piezas claves como Duham Ballumbrosio y Jair Moretti en el once titular.

El partido fue favorable para la institución 'bajopontina', ya que debutó por todo lo alto al golear en la primera jornada a Alianza Universidad por 6-0. Los autores de los goles fueron Matías Martínez, Jhostin Ortiz, doblete de Raúl Rojas y otro doble anotación de Jairo Moretti.

"Final. Sporting Cristal derrotó 6-0 a Alianza UDH por la primera fecha del Torneo Juvenil Sub-18. Goles de Matías Martínez, Jair Moretti, Jhostin Ortiz y Raúl Rojas. Formando personas. Fuerza Cristal", indica el post de Sporting Cristal.

Duham Ballumbrosio y Jair Moretti en el once titular de Sporting Cristal.

En el caso de Duham Ballumbrosio, jugó desde el arranque del equipo y lideró su banda para demostrar que tiene condiciones para seguir siendo considerado en el primer equipo. Vale aclarar, que ambas jugadores se mantendrán en la consideración de Paulo Autuori, pero desde el comando técnico buscan que tengan continuidad ante los pocos minutos que han tenido en la Liga 1.

Próximo partido de Sporting Cristal en la Liga 1

Enfocándonos en el debut del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal recibirá en el Estadio Alberto Gallardo a Alianza Universidad por la primera jornada del certamen de Liga 1. Los celestes se verán cara a cara ante los huanuqueños este domingo 20 de julio a partir de las 11:00 horas locales.