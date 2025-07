Autuori y el tenso momento con periodista tras perder el Apertura: "¿Terminó la temporada?"

Sporting Cristal rescató un empate en Cusco ante Cienciano por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025. Los celestes se quedaron sin chances de pelear el primer certamen del año, por lo que concentran esfuerzos de cara al Clausura. Justamente, ese aspecto fue consultado por un periodista al recalcar que el equipo 'rimense' no cumplió su gran objetivo en la Liga 1.

PUEDES VER: Sporting Cristal busca dar el batacazo con dos goleadores argentinos que suman 21 anotaciones

"Cristal no termina peleando los primeros lugares de este campeonato. Un poco alejado a la historia de Sporting Cristal, ¿Cuál es la autocrítica y que se espera para el Torneo Clausura?", fue la interrogante del comunicador que se hizo presente en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.

En primera instancia, el estratega brasileño sonríe frente a los periodistas presentes y responde tajantemente a su estilo. Para Autuori, el campeonato aún no ha terminado, por lo que hay un largo camino para conseguir el gran objetivo del título nacional.

Asimismo, el experimentado técnico recordó a todos los presentes que hace 20 años él llegó a Sporting Cristal cuando no eran campeones como 6 años, y que fue fundamental una labor del día a día para conseguir el título nacional que tanto anhela la afición celeste.

"'Cristal no va a pelear', pelear ya fue. Vamos a pelear el Clausura, seguro. Acá hemos mostrado evolución en la línea defensiva. Ahora este tema de pelear o no, ¿Terminó la temporada? Entonces vamos a esperar para ver lo que pasa. La foto final es la que se queda. Son cuatro equipos que disputarán semifinal, ¿Sí o no? Entonces hay que estar tranquilos. Vamos a levantar nuestro juego y vamos a pelear como peleamos siempre. 20 años atrás yo llegué acá y Cristal estaba 6 años sin ganar y después ha ganado", respondió Paulo Autuori a periodista.

(VIDEO: L1 MAX)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Atlético Grau por la fecha final del Torneo Apertura 2025. Los celestes reciben en el Estadio Alberto Gallardo a los 'albos' este domingo 13 de julio a partir de las 11:00 horas locales.