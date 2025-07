La rotunda respuesta de Danubio sobre si Emiliano Velázquez será fichaje de Cristal: "Nuestro..."

Sporting Cristal ya se enfoca en lo que será el Torneo Clausura 2025. Tras quedar sin chances de ser campeones del Apertura, la directiva del elenco rimense trabaja en la llegada de nuevas incorporaciones que puedan mejorar el rendimiento del equipo esta temporada. ¿Emiliano Velázquez se sumará el plantel de Paulo Autuori?

En la última semana, el defensa de nacionalidad uruguaya fue voceado como uno de los posibles fichajes del conjunto del Rímac. Ante este escenario, el periodista Jean Pierre Maraví se comunicó con Danubio, su actual escuadra, para conocer si actualmente existe algún tipo de diálogo para definir su arribo a La Florida, sin embargo, descartó que esto suceda.

"No. A nivel de nuestro club no existió ningún contacto", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Con ello, por ahora, se precisa que la dirigencia de Cristal todavía no realiza una propuesta formal para tratar de incorporarlo al plantel esta temporada.

Emiliano Velázquez estaría en órbita de Sporting Cristal/Foto: Instagram

Vale recordar que, Emiliano Velázquez aún tiene contrato vigente con la 'Franja' hasta fines de diciembre de 2025. Su regreso al cuadro charrúa se dio desde inicios de la actual temporada, luego de jugar en Nacional de Uruguay.

Números de Emiliano Velázquez con Danubio esta temporada

A lo largo de la campaña 2025, el zaguero uruguayo afrontó un total de 18 partidos oficiales con Danubio entre la Copa Sudamericana y la Liga AUF (Apertura e Intermedio), de los cuales registra una anotación y un aproximado de 1,569 minutos.

Emiliano Velázquez: trayectoria profesional