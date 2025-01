Hernán Novick: "Estoy con muchas ganas de quedarme y ser campeón"

El jugador de Universitario, dijo. "Cuando vine al club vine con la idea de ser campeón, no se pudo dar. Estoy muy contento en el club, me recibieron de la mejor manera. Estoy con muchas ganas de quedarme y ser campeón con Universitario. El año que viene probablemente la gente vuelva a la cancha, eso será un plus. No estamos pensando en el año que viene porque todavía nos estamos jugando algo importante", manifestó el futbolista.