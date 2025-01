Lejos de ser el 'rei': Manco descendió por segundo año consecutivo

Reimond Manco es uno de los futbolistas más talentosos de los últimos tiempos en el fútbol peruano, sin embargo, sus grandes cualidades no ha podido explotarlas debido a varios problemas extradeportivos que lo han tenido en el ojo de la tormenta.

A pesar de ello, el atacante de 31 años ha sabido mantenerse en varios equipos de la primera división, pero en estas últimas dos temporada, no ha podido irle como hubiera querido, ya que en el 2020 descendió a la segunda división con Atlético Grau, situación que se ha vuelto a repetir en esta campaña con Alianza Universidad .

Hay que mencionar que Reimond Manco no fue partícipe en los últimos partidos de Alianza Universidad y aún no se sabe cuál fue la decisión por la que el técnico Julio César Uribe no lo consideró, pero se espera que el próximo año, 'Rei' pueda conseguir un equipo para afrontar la temporada 2022.