Sebastián Penco sobre renovar con Boys: "Nadie se ha comunicado conmigo"

Durante una entrevista con el Diario AS, el delantero argentino de 38 años afirmó sentirse enormemente contento por el logro conseguido con la institución rosada, sobre todo porque normalmente se encontraban peleando el descenso. "En el Boys, desde hace dos años y medio que estoy, he logrado salvar dos veces la baja y hoy clasificamos a una copa internacional. Obviamente ocupa un lugar en mi corazón. He rendido y cumplido. Siempre voy a recordar al club de gran manera”, precisó.

No obstante, el goleador sembró la duda en los hinchas del Callao debido a que no sabe si continuará o no en el club. "Nadie se ha comunicado conmigo. Estoy a la espera. Soy un profesional y escucharé a todos los clubes que se contacten conmigo para tomar la mejor decisión. No me pongo plazos. Cuando tome la decisión de no jugar más se lo diré a mi familia”, sentenció.