¿Hohberg, Távara y Olivares llegarán a las finales? Esto respondió Roberto Mosquera

Y es que a puertas de la primera final contra los 'blanquiazules', los hinchas 'celestes' esperan no tener ausencias y que el equipo pueda contar con el plantel disponible. Por ello, Roberto Mosquera dejó en claro que algunos llegarán a las finales y otros a la pretemporada.

"Ya está entrenando de manera normal Alejandro Hohberg . Ya está corriendo Christopher Olivares , creo que llega a la pretemporada. Villalta lo han operado y ha mejorado muchísimo. Martín Távara está en un proceso de recuperación, lo cual nos llena de alegría. Alejandro Hohberg está para jugar la final, los demás no. Tuvieron operaciones que ameritan tiempo recuperación", fue lo primero que dijo el técnico de Sporting Cristal .

Sin embargo, el tema no quedó allí y a Mosquera le volvieron a preguntar y respondió: "Los que estamos pensando que lleguen a la pretemporada son Olivares y Villalta. Hohberg está totalmente recuperado, ha entrenado normal y mañana va a hacer partido de práctica. Yo lo he visto muy bien y mañana esperemos se pueda confiar en el partido. Ya el DT decidirá si comienza o no. El tema es que ya está preparado y sano".