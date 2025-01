Marcio Valverde sobre su futuro en la Liga 1 2022: "Estoy analizando ofertas"

"Sigo entrenando para estar bien, quiero volver el 2022 como realmente quiero estar, siendo protagonista para bien del equipo donde me toque estar, nunca hay que bajar los brazos. En lo personal no fue un año que estoy acostumbrado a tener, de lo malo uno tiene que rescatar cosas buenas, por ahora estoy tranquilo y contento por todos los años que estuve en Sport Huancayo", indicó en GolPerú.

"Tuve una lesión que no fue fuerte, desde ahí no tuve la continuidad que debería tener, por ahí ya no participé en el equipo, fui suplente e incluso no salí en lista el último partido, me despedí del presidente y agradecí por todo", sentenció.