No habrá más Motoneta: Sebastián Penco se despidió de Sport Boys

Luego, el futbolista de 38 años contó que se puso en contacto con el club, pero se quedó sorprendido con la respuesta. "Hace dos días me comunique con el director deportivo para saber si iban a contar conmigo esta temporada y me respondió que el director técnico está buscando otras opciones. La verdad no me lo esperaba, pero así es el fútbol y no siempre las decisiones dependen de uno".