Marco Valencia y su duro mensaje a la FPF: “Sacar la bolsa de minutos es para retroceder"

"Desde mi punto de vista la Federación Peruana de Fútbol había avanzado muchísimo. Se buscó entrenadores de menores y se ampliaba la posibilidad de trabajar en clubes de primera y segunda. Con esta nueva normativa se ha complicado todo, inclusive Melgar me podría decir hasta aquí nomás porque se pueden inscribir a cinco muchachos jueguen o no jueguen", declaró.

"Creo que muchos clubes no van a hacer jugar a menores porque no es obligatorio. Me parece que se va a retroceder en menores, hay equipos que no se van a interesarse en menores y habrá menos espacio para los entrenadores, me parece que se está cometiendo un error, no estoy de acuerdo con eso", agregó.