Oslimg Mora se mandó con emotivo mensaje en redes tras campeonar con Alianza

Alianza Lime gritó campeón el último domingo en el Nacional.

En cuestión de minutos, su publicación no tardó en generar miles de respuestas por parte de los hinchas 'blanquiazules' que le agradecieron eternamente la entrega y sacrificio que mostró durante todo el año. Incluso, hubo otros que le pidieron que nunca se vaya del club.

Como se recuerda, Oslimg Mora no empezó de la mejor manera la temporada. El lateral o extremo no mostraba mucha regularidad, pero Bustos depositó su confianza en él y en los últimos meses se volvió pieza inamovible en su once jugando las dos finales ante Sporting Cristal.