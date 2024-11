Yuriel Celi entró a la órbita de Universitario por la bolsa de minutos

No es que ya está y Yuriel Celi se convirtió en nuevo futbolista de Universitario de Deportes. No, eso aún no pasó. Pero podría darse en cualquier momento. Sucede que en tienda crema, específicamente en el comando técnico que lidera Gregorio Pérez, causó profunda preocupación que la Liga 1 anuncie a última hora que sí habrá bolsa de minutos para el torneo 2022, cuando ya todos los equipos habían sido informados que no habría tal requerimiento para esta nueva temporada. Las autoridades de velar por el campeonato informaron que se deberá sumar, en todo el año, 1785 minutos con jugadores Sub-20.