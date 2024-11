Sporting Cristal: Alejandro Hohberg y su peculiar broma a Calcaterra en Instagram

Sporting Cristal arrancó su pretemporada al mando de Roberto Mosquera. Con el plantel completo, mas no cerrado, dieron inicio a la preparación con miras al 2022. Año en el que afrontarán la Liga 1 y la Copa Libertadores de América.

Si bien el rendimiento de Sporting Cristal en el torneo local ha sido en los últimos años uno de los mejores, a nivel internacional no ha sido así. El conjunto 'Rimense' no ha podido clasificar a los octavos final en la Libertadores. En la temporada 2021 estuvo cerca, pero no logró dicha hazaña.