Liga 1: Conoce los 15 estadios donde se jugará el fútbol peruano durante el 2022

Estadio Alejandro Villanueva - Alianza Lima

Estadio UNSA - FBC Melgar

En Perú algunos escenarios no están habilitados para jugarse la Liga 1 por motivos forzosos o por no estar en óptimas condiciones. En el caso de Carlos A. Manucci ni César Vallejo podrán usar el 'Mansiche' y por ello viajarán al interior de La Libertad para cumplir como locales. Otro de los casos es de Alianza Atlético que dejará el 'Campeones del 36' pues ahora es un hospital para casos Covid-19. Por último Atlético Grau no usará el Miguel Grau.