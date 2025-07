Delantero Fabrizio Roca remece el mercado tras dejar Juan Pablo II y firmar por campeón peruano

A poco del inicio del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, todos los clubes del balompié nacional afinan detalles para anunciar a sus nuevos refuerzos para esta temporada. Bajo esa premisa, se conoció que el delantero Fabrizio Roca, acaba de ser anunciado en un equipo campeón del Perú.

Fabrizio Roca es anunciado en campeón peruano esta temporada

Mediante las redes sociales, Sport Boys del Callao, primer campeón del futbol peruano, hizo oficial el regreso del atacante nacional hasta finales de la temporada 2025. Con ello, la 'Misilera' suma un nuevo elemento en ataque con la misión de salir del fondo de la tabla de posiciones.

"Fabrizio Roca vuelve al Club tras su préstamo a Juan Pablo II", precisó el cuadro del primer puerto en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. De otro lado, también compartieron las declaraciones del jugador de 23 años tras su retorno al conjunto rosado.

Roca aseguró sentirse bastante a gusto de vestir nuevamente la camiseta de Sport Boys, y resaltó el apoyo que le han brindado sus nuevos compañeros, luego de las prácticas. Sumado a eso, el futbolista dejó en claro que su meta será aportar todo su talento en beneficio de la escuadra dirigida por Arturo Reyes.

Fabrizio Roca regresa a Sport Boys para la temporada 2025

"Vengo a aportar un poco de mi para lograr los objetivos como grupo. Me han acogido bien los más grandes como Steven (Rivadeneyra), Hansell (Riojas), (Hernán) Da Campo. Eso es bueno para mi, para apoyar al equipo en estos seis meses que quedan de torneo para seguir aquí donde siempre me he sentido cómodo y es mi casa. ¡Vamos Boys!", sostuvo el delantero nacional.

Fabrizio Roca: estadísticas con Juan Pablo II esta temporada

Tras su llegada al elenco de Chongoyape a inicios del año, Fabrizio Roca logró disputar 17 partidos oficiales por el Torneo Apertura 2025. No brindó asistencias, pero sí anotó un gol. Además, registró un promedio de 589 minutos.