¿Le metió presión a Mosquera? Gareca confesó que anhela ver a Yotún ante Cantolao

El 'Tigre' es consciente que el habilidoso mediocampista no ha gozado de minutos en partidos oficiales. Por esa razón, durante este tiempo le hizo un plan de trabajo para que no pierda ritmo. Durante las últimas semanas, el ex jugador del Cruz Azul integró un combinado con las inferiores de la Bicolor y se enfrentó ante la Reserva de Universitario y Coopsol en duelos amistosos.