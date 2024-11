Miguel Ángel Vargas, el arquero chileno con ascendencia peruana que destaca en la Liga 1

En entrevista con Gol Perú, Miguel Ángel Vargas no descartó defender en un futuro los colores de la 'Blanquirroja' . Si bien tuvo un paso por todas las categorías inferiores de la Selección de Chile, incluso fue citado a la mayor en un duelo amistoso, el futbolista no tuvo minutos en campo. Hecho que le permite aún cambiar de parecer.

"En cuanto a la selección en Chile, estuve en la sub-15 hasta la sub-23. Me tocó ser por mucho tiempo sparring de la selección adulta. Gracias a Dios pude estar en varios de los procesos viviendo una experiencia muy linda y en lo personal me enriqueció. Me llamaron para un amistoso pero no jugué. Así que si en algún futuro se da la oportunidad de representar a Perú, sí podría porque tengo mi DNI peruano", declaró el portero de 25 años.